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Kahramanmaraş’ta fuar’a rekor katılım! İlk 3 günde 150 bin ziyaretçi

Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçi akınına uğradı. Fuar, ilk 3 gününde 150 bine yakın misafir ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı. 31 Ağustos’a kadar devam edecek fuara tüm Kahramanmaraşlıların yanı sıra çevre şehirlerdeki vatandaşlar da davet edildi.

Kahramanmaraş’ta fuar’a rekor katılım! İlk 3 günde 150 bin ziyaretçi

Kahramanmaraş’ta fuar’a rekor katılım! İlk 3 günde 150 bin ziyaretçi

Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçi akınına uğradı. Fuar, ilk 3 gününde 150 bine yakın misafir ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı. 31 Ağustos’a kadar devam edecek fuara tüm Kahramanmaraşlıların yanı sıra çevre şehirlerdeki vatandaşlar da davet edildi.

12 Ağustos 2024 Pazartesi 12:20

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşturduğu ve 9 Ağustos Cuma günü açılışı gerçekleştirilen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, ilk 3 gününde ziyaretçi akınına uğradı. Fuar, ilk 3 gününde 150 bine yakın misafir ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı. Kahramanmaraş’ın kültürel ve ticari hayatına önemli katkılar sağlaması hedeflenen fuara Gaziantep, Malatya, Hatay, Kayseri ve Osmaniye gibi komşu illerden de ziyaretçiler akın ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği dev organizasyon, Kahramanmaraş’ın bölgenin cazibe merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 31 Ağustos’a kadar devam edecek fuar süresince; birbirinden renkli ve eğlenceli konserler, tiyatro gösterileri, açık hava sineması, alışveriş ve spor alanları ile sahne gösterileri vatandaşlarla buluşmaya devam edecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, her gün 16.00 – 00.30 saatleri arasında misafirlerine kapılarını açan Geleneksel Ağustos Fuarı’na tüm vatandaşlar davet edildi.

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Kahramanmaraş’ta Fuar’a Rekor Katılım! İlk 3 Günde 150 Bin Ziyaretçi
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