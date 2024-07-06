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Kahramanmaraş’ta garanti kupon vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yaptılar

Kahramanmaraş’ta garanti kupon vaadiyle piyasayı 40 milyon lira dolandıran 14 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta garanti kupon vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yaptılar

Kahramanmaraş’ta garanti kupon vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yaptılar

Kahramanmaraş’ta garanti kupon vaadiyle piyasayı 40 milyon lira dolandıran 14 kişi tutuklandı.

06 Temmuz 2024 Cumartesi 15:05

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Nitelikli

Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Malatya, Balıkesir ve Antalya da yürütülen es zamanlı operasyonda vatandaşlara reklam mesajları göndererek çok sayıda yasa dışı bahis sitesi açan ve sosyal medya hesaplan üzerinden "Garanti Kupon" vaadiyle vatandaşları yaklaşık 40.000.000 (40 milyon) TL dolandırdıkları tespit edilen şahısların banka ve kripto hesaplara bloke konularak olup, 16 kişi dijital materyal ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili 2 kişi ifadeleri akabinde serbest bırakılırken, 14 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son Güncelleme: 06.07.2024 15:10
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