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Kahramanmaraş’ta geleneksel tirşik şenliği

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle geleneksel Tirşik Şenliği düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta geleneksel tirşik şenliği

Kahramanmaraş’ta geleneksel tirşik şenliği

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle geleneksel Tirşik Şenliği düzenlendi.

10 Şubat 2022 Perşembe 14:09
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İş insanı Adem Mağralı tarafından organize edilen Tirşik Şenliğine, AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir, CHP Genel Başkanı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, TÜMKİAD İl Başkanı Muhammed Eliaçık, Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, AK Parti Onikişubat İlçe Mücahit Kara, CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, Gelecek Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Latif Öztürk, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Adem Mağralı, “Her sene geleneksel hale getirdiğimiz Tirşik Şenliğimizi bu sene de ‘Milli Mücadelemizin 102. yılı’ mottosuyla gerçekleştirdik. Katılım sağlayan biri birinden değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca organizasyonumuza katkılarını esirgemeyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve ekibine de teşekkürü borç biliriz” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Geleneksel Tirşik şenliği
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