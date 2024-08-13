Kahramanmaraş’ta geliştirdiği biber tohumlarını 25 ülkeye ihraç ediyor

Kahramanmaraş’ta bir girişimci, 10 yıllık çalışması sonucu TÜBİTAK desteğiyle aflatoksinden arındırılmış, sapından kolay kopan biber tohumu geliştirmiş ve akademik çevrelerle yürüttüğü proje ile dışa bağımlılığın önüne geçmeyi hedeflemişti. Şimdi 76 yaşında ilerleyen yaşına rağmen yaptığı ıslah çalışmaları ve melezleme yöntemiyle geliştirdiği biber tohumlarını 25 ülkeye ihraç ediyor.

Kahramanmaraşlı Yüksek Ziraat Mühendisi 76 yaşındaki Hacı Bozok biber tohumunun hikayesini yazdı. Bünyesinde çalıştırdığı onlarca mühendis ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortaklaşa yürüttüğü projeler sayesinde Maraş’a özgü yaklaşık 3 bin çeşit biber tohumu geliştirerek 25 ülkeye ihracat yapacak konuma geldi. Dulkadiroğlu ilçesinde 60 dekarlık alana kurduğu Özel Araştırma ARGE istasyonu ıslah çalışmalarıyla geliştirdiği biber tohumlarında melezleme (hibrit) yöntemiyle hastalıklara karşı dayanıklı, bol verim veren, kaliteli ve aromalı türleri yurt dışında Arap Devletleri ile Avrupa ülkelerine de demonstrasyon deneme ıslah sahaları kurdu.

Üretilen biber tohumları araziye ekildiğinde Fitoftoraya karşı dayanıklı, kök bağı çürüklüğü mevcut, saptan kopma direnci düşük, verimi yüksek, kolay hasat edilebilen, yerli biber çeşidi olarak hasat ediliyor. Kalite, verim ve aroması yüksek, yerli Maraş tohumundan, Dulkadiroğlu İlçesi Aksu mevkiindeki Arge İstasyonunda titiz ve özverili bir 10 yıllık çalışmanın neticesinde rengarenk biber çeşitleri üretildi. Üretilen biberler, dekara 3 ton veriyor. Yerli Maraş biberi tohumunu diğerlerinden ayıran özelliği, verim ve kalitesini yüksekliği, hastalıklara karşı dayanıklılığı ve üretici açısından, hasat esnasında saptan kolay ayrışmasıdır.

Başarı hikayesini, mesleğini sevmeye ve biberin tohumuna ömrünü adamaya borçlu olduğunu ifade eden Bozok, geliştirdiği biber tohumlarının başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere Ortadoğu (Arap ülkeleri) ve Avrupa’ya ihraç etmenin sevinci ile, 76 yaşına rağmen sabahın ilk ışıklarında işinin başına giderek, istasyonda istihdam ettiği onlarca kişiye bu meslek aşkını aşılıyor.