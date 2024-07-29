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Kahramanmaraş’ta Gençler Hem Spor Yaptı Hem Doyasıya Eğlendi

Büyükşehir Belediyesi, Habitat iş birliğiyle Arslanbey Mesire Alanı’nda spor şenliği düzenledi. Yaklaşık 6 saat süren şenlikte gençler; voleyboldan tenise, basketboldan boksa, badmintondan atletizme kadar onlarca spor dalında hem eğlendi hem öğrendi.

Kahramanmaraş’ta Gençler Hem Spor Yaptı Hem Doyasıya Eğlendi

Kahramanmaraş’ta Gençler Hem Spor Yaptı Hem Doyasıya Eğlendi

Büyükşehir Belediyesi, Habitat iş birliğiyle Arslanbey Mesire Alanı’nda spor şenliği düzenledi. Yaklaşık 6 saat süren şenlikte gençler; voleyboldan tenise, basketboldan boksa, badmintondan atletizme kadar onlarca spor dalında hem eğlendi hem öğrendi.

29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:48

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehirde gençlik faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde Habitat iş birliğinde Arslanbey Mesire Alanı’nda spor şenliği düzenledi. Yaklaşık 6 saat süren şenlikte gençler; voleyboldan tenise, basketboldan boksa, badmintondan atletizme kadar onlarca spor dalında hem eğlendi hem öğrendi. Profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapan gençler, sporun birleştirici değerleriyle de tanışma imkânı buldu. Şenlikte doyasıya eğlenen gençler, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gençler Etkinlikten Son Derece Memnun

Kahramanmaraş Habitat Derneği İl Sorumlusu Feyza Elif Akkaya, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle çocuklara yönelik spor şenliği düzenliyoruz. Olimpik değerler eğitimi çıkarımlarının bulunduğu bir etkinlik. Destekleri için Büyükşehir Belediyesine ve etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Çocuklar da spor şenliğinde çok eğlendiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Rabia Öztürk, “13 yaşındayım. Çok eğlenceli bir etkinlik oluyor. Futbol, uzun atlama, voleybol ve koşuyu denedim. Bize bu imkânı sağlayan Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Fatmanur Türkmen ise, “Buraya hocalarımızla birlikte geldik. Buradaki bütün spor dallarını denedim ve hepsi çok eğlenceli” ifadelerini kullandı. Yusuf Çınar Kundakçı, Muhammed Ali Karadaş ve Hayrunnisa Bozdağ da etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek spor şenliklerinin daha sık düzenlenmesini istedi.

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Kahramanmaraş’ta Gençler Hem Spor Yaptı Hem Doyasıya Eğlendi
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