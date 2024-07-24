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Kahramanmaraş’ta gençler için üniversite tanıtım günleri başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, KSÜ ve KİÜ iş birliğiyle üniversite adaylarına yönelik 26 – 28 Temmuz tarihleri arasında“Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri” düzenlenecek. Piazza AVM’de gerçekleştirilecek programda, üniversite ve bölümlere ilişkin gençlere bilgiler aktarılacak.

Kahramanmaraş’ta gençler için üniversite tanıtım günleri başlıyor

Kahramanmaraş’ta gençler için üniversite tanıtım günleri başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, KSÜ ve KİÜ iş birliğiyle üniversite adaylarına yönelik 26 – 28 Temmuz tarihleri arasında“Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri” düzenlenecek. Piazza AVM’de gerçekleştirilecek programda, üniversite ve bölümlere ilişkin gençlere bilgiler aktarılacak.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 16:57

Gençlerin dostu Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlerin hayatını kolaylaştıracak birçok projeyi hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarını sürdürüyor.Üniversite adaylarını tercih döneminde yalnız bırakmayan ve birçok noktada oluşturacağı merkezlerde öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti verecek olan Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki eğitim olanaklarını öğrencilere tanıtmak için de Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri programı düzenlenecek.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesinin de destekleriyle 26 – 28 Temmuz tarihleri arasında Piazza AVM’nin zemin katında gerçekleştirilecek programda; üniversite bölüm tanıtımları, mesleki eğitim kursları, kültür sanat etkinlikleri, ulaşım, kampüs ve yurt imkânları ile spor faaliyetlerine ilişkin öğrencilere bilgiler aktarılacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada;gençlerin doğru tercih yapabilmesi, üniversiteleri yakından tanımaları ve sosyal olanakları öğrenmeleri noktasında gerçekleştirilecek tanıtım ve kariyer günlerine tüm üniversite adayları davet edildi.

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Kahramanmaraş’ta Gençler Için üniversite Tanıtım Günleri Başlıyor
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