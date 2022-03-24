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Kahramanmaraş’ta gençlik çalışmaları artarak devam edecek

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Gençlik Turnuvası finallerini takip eden Başkan Güngör, “Türkiye’nin en etkin oluşumlarından olan Gençlik Meclisimizin organize ettiği e-spor turnuvası finalini gerçekleştirdik. Ülkemizin geleceği gençlerimizle biriz, bir aradayız. Tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah interaktif etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Kahramanmaraş’ta gençlik çalışmaları artarak devam edecek

Kahramanmaraş’ta gençlik çalışmaları artarak devam edecek

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Gençlik Turnuvası finallerini takip eden Başkan Güngör, “Türkiye’nin en etkin oluşumlarından olan Gençlik Meclisimizin organize ettiği e-spor turnuvası finalini gerçekleştirdik. Ülkemizin geleceği gençlerimizle biriz, bir aradayız. Tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah interaktif etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.

24 Mart 2022 Perşembe 10:08
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gençlik Meclisi tarafından organize edilen Kahramanmaraş’ın ilk e-spor turnuvasının final karşılaşmalarını takip etti. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Başkan Güngör’ün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hanifi Toptaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli ile çok sayıda genç katıldı. Valorant adlı oyun üzerinden gerçekleştirilen 32 takım ve 160 gencin katıldığı e-spor turnuvasının birincisi Nano, ikincisi Vip Game üçüncüsü ise Knights takımı oldu.

Gençlerimizi Heyecanına Ortak Olduk

Final müsabakalarının ardında gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, “Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen bu organizasyonda genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların bu mücadelelerine, sevinçlerine ve heyecanlarına ortak olmak bizleri çok mutlu etti. Bu tür organizasyonların ve oyunların gençlerimizin zihinsel gelişimine katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Gençlere yönelik çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve Gençlik Meclisimize teşekkür ediyorum” dedi.

Genç Bakış Açısını Önemsiyoruz

Organizasyona katılan tüm gençlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye’nin en aktif Gençlik Meclisi’ni oluşturduklarını belirtti. Başkan Güngör, “Gençlik Meclisimiz kurulduğu günden itibaren gençlerimize yönelik çeşitli etkinlikler hayata geçiriyor. Bizler faaliyetlerimizde ve projelerimizde gençlerimizin fikirlerini ve bakış açılarını son derece önemsiyoruz. Gençlik Meclisimiz e-spor turnuvası etkinliği düzenlemek istediklerini bize ilettiklerinde hemen kabul ettim. Gerekli altyapıyı ve desteği sağladık ve bugün hep beraber bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizle sık sık bir araya gelmeye ve onların fikirlerini almaya gayret ediyoruz. Gençlerimiz bizden istesin bizler yerine getirelim. Gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

Gençlerden Başkan Güngör’e Teşekkür

Turnuvada rakiplerini mağlup ederek birinci olan Nano Team oyuncularından Emir Doğan İslamoğlu ise, “Çok güçlü rakipleri mağlup ederek birinci olmayı başardık. Böyle güzel bir turnuva düzenledikleri için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Gençlik Meclisi’ne teşekkür ederim. Bu tarz etkinliklerin artırılmasını temenni ediyorum” derken; Mert Örnek, “Ön elemelerde rakiplerimizi mağlup ederek final müsabakalarına kalmayı başardık. Bugün burada da birinci olduk. Biz gençlere böylesine güzel bir etkinlikte mücadele edebilme fırsatı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ederim. Şehrimizde gençlere yönelik bu tür organizasyonların artacağını ümit ediyorum” diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta Gençlik çalışmaları Artarak Devam Edecek
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