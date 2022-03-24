Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi

Öğrencilere gıda, gıda güvenliği ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık oluşturma konusunda Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yürütülen "Kahramanmaraş İli Okullarında Gıda, Gıda Güvenilirliği Bilgilendirme ve Geliştirme Projesi" ile ülkemizin uzun yıllardır yaşadığı ve son dönemde farkına daha fazlasıyla varılan bir sorun olan gıda güvenliği sorunu ve bununla beraber oluşan tehlikeler bu proje çalışması yapılmasına sebep teşkil etmektedir.

Proje kapsamında 2015-2023 yılları arasında toplam 204 okulda 20.000 kişiye eğitim verilmesi hedeflenmiş olup, 2015 yılından itibaren yapılan eğitimlerde toplam 184 okulda 18.441 kişiye eğitim verilmiştir.

Son olarak Onikişubat İlçesi Yıldırım Bayazıt İlkokulu'nda eğitim programı gerçekleştirilmiş olup; Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personelleri Mühendisler Kezban Ufakşeker, Osman Eker ve Aynur Çot tarafından 5996 Sayılı Kanun, Gıda Hijyeni ve Gıda Güvenliği, Alo 174 Gıda Hattı, Kişisel Hijyen Kuralları, Dengeli Beslenme, Gıdanı Koru, Gıda İsrafının Önlenmesi vb. konularında 220 öğrenci ve 6 öğretmene sunum yapılmış ve öğrencilere çeşitli hediyeler verilmiştir.