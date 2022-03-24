Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi
KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor
KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup...
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık...
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı

Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi

Kahramanmaraş’ta öğrencilere gıda güvenliği anlatıldı.

Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi

Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi

Kahramanmaraş’ta öğrencilere gıda güvenliği anlatıldı.

24 Mart 2022 Perşembe 10:02
banner459

Öğrencilere gıda, gıda güvenliği ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık oluşturma konusunda Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yürütülen "Kahramanmaraş İli Okullarında Gıda, Gıda Güvenilirliği Bilgilendirme ve Geliştirme Projesi" ile ülkemizin uzun yıllardır yaşadığı ve son dönemde farkına daha fazlasıyla varılan bir sorun olan gıda güvenliği sorunu ve bununla beraber oluşan tehlikeler bu proje çalışması yapılmasına sebep teşkil etmektedir.

Proje kapsamında 2015-2023 yılları arasında toplam 204 okulda 20.000 kişiye eğitim verilmesi hedeflenmiş olup, 2015 yılından itibaren yapılan eğitimlerde toplam 184 okulda 18.441 kişiye eğitim verilmiştir.

Son olarak Onikişubat İlçesi Yıldırım Bayazıt İlkokulu'nda eğitim programı gerçekleştirilmiş olup; Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personelleri Mühendisler Kezban Ufakşeker, Osman Eker ve Aynur Çot tarafından 5996 Sayılı Kanun, Gıda Hijyeni ve Gıda Güvenliği, Alo 174 Gıda Hattı, Kişisel Hijyen Kuralları, Dengeli Beslenme, Gıdanı Koru, Gıda İsrafının Önlenmesi vb. konularında 220 öğrenci ve 6 öğretmene sunum yapılmış ve öğrencilere çeşitli hediyeler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Gıda Güvenliği Eğitimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güven İngiltere’de temaslarda bulundu
Başkan Güven İngiltere’de temaslarda bulundu
Başkan Okay, Muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Okay, Muhtarlarla bir araya geldi
İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı Düzenlendi
İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı Düzenlendi
Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası’ndan Kadın Üyelerine Eğitim Semineri
Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası’ndan Kadın Üyelerine Eğitim Semineri
Türkoğlu’nda yeni hizmet binası devreye girdi
Türkoğlu’nda yeni hizmet binası devreye girdi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber