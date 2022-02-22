Kahramanmaraş’ta gönüller bir oldu

Gönüller Bir Olsun Derneği ve İstanbul Sümbüllü Efendi Eğitim Vakfı Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde Bulunan Osmangazi İlkokulundaki Miniklerle buluşarak palyaço, Canlı müzik, eşliğinde bazlama açarak meyve ikram ederek hem onların gönüllerine dokundular hem de kırtasiye ve oyuncak desteğinde bulundular.

Gönüller Bir Olsun Derneği Başkanı Rümeysa Demir; Sümbüllü Efendi Vakfı başkanımız Sayın Latif Yılmaz beyin desteği ve katılımıyla kardeşlerimizle bir araya geldik hem onlar çok mutlu oldu hem de bizler bu mutluluğa ortak olduk inşallah bu ve benzeri programlarımız devam edecek bur da bulunan kardeşlerimize kırtasiye ve oyuncak desteği sağladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz dedi.