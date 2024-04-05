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Kahramanmaraş’ta Güngör devri kapandı! Fırat Görgel göreve başladı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “İnşallah bu kadim memlekete ve aziz millete çok güzel hizmetler kazandıracağız. İnşallah devraldığımız bu emaneti daha da ileriye taşıyacak ve şehrimizi tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

Kahramanmaraş’ta Güngör devri kapandı! Fırat Görgel göreve başladı!

Kahramanmaraş’ta Güngör devri kapandı! Fırat Görgel göreve başladı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “İnşallah bu kadim memlekete ve aziz millete çok güzel hizmetler kazandıracağız. İnşallah devraldığımız bu emaneti daha da ileriye taşıyacak ve şehrimizi tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

05 Nisan 2024 Cuma 19:04

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde vatandaşların teveccühünü kazanarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fırat Görgel, mazbatasını alarak göreve başladı. Kahramanmaraş Adliyesinde düzenlenen mazbata teslim töreninin ardından Büyükşehir Belediyesine gelen Fırat Görgel’i önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör karşıladı. Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Fırat Görgel göreve başladı.

Güngör: “Şehrimizin Emanetine Zeval Getirmedik”

Yeni Başkan Fırat Görgel’i tebrik ederek muvaffakiyetler dileyen Hayrettin Güngör, “5 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve hemşehrilerimizin teveccühüyle Kahramanmaraş’ımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığı emanetini devraldık. Bizlere bu onuru yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün de bu bayrağı çok değerli kardeşim Fırat Görgel’e teslim ediyorum. Fırat kardeşimizin bu bayrağı çok daha ileri taşıyacağına inancımız tam. Pandemi, fiyat dalgalanmaları ve asrın felaketi gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalmamıza rağmen şehrimize 9 Milyar TL’ye yakın yatırım kazandırdık. Hamdolsun şehrimizin emanetine zeval getirmedik. Şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet noktasında gayret gösteren mesai arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize, teşkilatlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza ve bu süreçte daima yanımızda olan, dua ve destekleriyle gücümüze güç katan kahraman şehrimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Görgel: “Yeni Kahramanmaraş’ı Hep Birlikte İnşa Edeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün benim için çok değerli. İnsanın hayatta yaşayabileceği en özel anlardan bir tanesi. Öncelikle bugün yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Hayrettin Güngör Başkanımızın görev süresinin bir kısmına İl Başkanı olarak şahit oldum. Özellikle pandemi ve depremlerdeki gayretine bizzat şahidim. Şehrimizin emanetine tam anlamıyla sahip çıktı sağ olsun. Tekraren Hayrettin Güngör Başkanımıza emekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde bu kadim memlekete ve aziz millete çok güzel hizmetler kazandıracağız. İnşallah devraldığımız bu emaneti daha da ileriye taşıyacak ve şehrimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Kahraman hemşehrilerimizle hep birlikte başaracağız. Rabbim yardımcımız olsun” cümlelerini kaydetti. Konuşmaların ardından Görgel tebrikleri kabul etti.

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Kahramanmaraş’ta Güngör Devri Kapandı! Fırat Görgel Göreve Başladı!
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