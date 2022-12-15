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Kahramanmaraş’ta güreş çalıştayı düzenlendi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Kahramanmaraş’ta Karakucak, Şalvar, Aşırtmalı Aba, Kapışmalı Aba, Kuşak Güreşleri Çalıştayı düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta güreş çalıştayı düzenlendi

Kahramanmaraş’ta güreş çalıştayı düzenlendi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Kahramanmaraş’ta Karakucak, Şalvar, Aşırtmalı Aba, Kapışmalı Aba, Kuşak Güreşleri Çalıştayı düzenlendi.

15 Aralık 2022 Perşembe 09:17

2 gün sürecek çalıştaya Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Yardımcısı Şahin Hopur ile federasyon yönetim kurulu üyeleri, Avrupa ve Dünya Olimpiyat Şampiyonları Mehmet Esenceli, Harun Doğan, Sebahattin Öztürk, Arif Kama, Ayhan Taşkın, Merkez Hakem Kurulları ve Federasyon diğer kurulları, başpehlivanlar, güreşçiler ve cazgırlar katıldı.

Kahramanmaraş’ta bir otelde düzenlenen Karakucak, Şalvar, Aşırtmalı Aba, Kapışmalı Aba, Kuşak Güreşleri Çalıştayında Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Yardımcısı Şahin Hopur, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli birer selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş yapmış olduğu konuşmada: “Kahramanmaraş'ın gerçekten yiğit evlatlarının geleneksel güreşe nasıl sahip çıktıklarını biz hakikaten şahit olduk” dedi.

Başkan Türkiş konuşmasının devamında ise, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bundan sonra inşallah çok güzel yolları, çok uzun yolları birlikte çok anlamlı bir şekilde yürüyeceğiz. Bu gün de Kahramanmaraş’ta güzel bir ortamda sizinle birlikte olmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Federasyon olarak Yağlı Güreş çalıştayını yaptık. Yağlı Güreş çalıştayında gerçekten Türkiye yağlı güreşini yeniden yapılandıracak ve gerçekten herkesi çok heyecanlandıran bütün dengeleri sarsacak bir takım kararlar aldık. Bugün de burada Karakucak, Şalvar, Aşırtmalı Aba, Kapışmalı Aba, Kuşak Güreşleri ile ilgili sorunları hep beraber inşallah bugün tartışacağız. Artık geleneksel güreşler eskisinden çok daha farklı olacak. Herkesin sesini dinleyeceğiz. Herkesin düşüncelerini dinleyeceğiz. Ve sizin düşünceleriniz bizlere ışık olacak arkadaşlar. O yüzden bu toplantıyı yapıyoruz. Kesinlikle yani dostlar alışverişte görsün amacıyla yapılmış bir toplantı değil bu.

HERKESİN BANA ULAŞMASINI İSTİYORUM

Sizlerin birçoğunuz sosyal medyadan bana ulaşıyorsunuz. Birçoğunuz da cep telefonum zaten var. Olmayanlar için de zaten burada telefon numaramızı vereceğiz. Herkesin bana ulaşması konusunda bir sıkıntı olmasın istiyorum, ben herkese yakın olmak yakın temas içinde olmak istiyorum. Her hangi bir sorun ve sıkıntılarınızda bana ulaşmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Program selamlama konuşmalarının ardından panel ve soru cevapla devam etti.

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Kahramanmaraş’ta Güreş çalıştayı Düzenlendi
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