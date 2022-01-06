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Kahramanmaraş’ta haftada 1 gün okula giderek diploma sahibi olma imkanı

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Mesleki Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler, haftada 1 gün okulda eğitim alırken 4 veya 5 gün işletmede çalışarak kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri ile meslek lisesi diploması alıyor.

Kahramanmaraş’ta haftada 1 gün okula giderek diploma sahibi olma imkanı

Kahramanmaraş’ta haftada 1 gün okula giderek diploma sahibi olma imkanı

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Mesleki Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler, haftada 1 gün okulda eğitim alırken 4 veya 5 gün işletmede çalışarak kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri ile meslek lisesi diploması alıyor.

06 Ocak 2022 Perşembe 16:48
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Ayrıca bu öğrenciler, eğitim boyunca aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. 9, 10, ve 11.sınıfta asgarî ücretin üçte biri (2022 yılı için 1.276 TL) kadar, 12.sınıfta ise asgarî ücretin yarısı (2022 yılı için 2.125 TL) kadar devlet desteği alıyorlar. Bununla birlikte eğitim yılı boyunca sigortaları devlet tarafından ödeniyor.

İlimiz genelindeki 58 meslek lisesi bünyesinde açılan Mesleki Eğitim Merkezleri’ne yıl boyunca kayıt yapılabilmektedir.

MEZUNİYET SONRASI İŞ YERİ AÇMA İMKÂNI

Sanayi sektörünün ve diğer sektördeki esnafların ihtiyacı olan çıraklar, ustaların ellerinde yetişiyor, ücretlerini ise devlet karşılıyor. Bu liselerden mezun olan öğrenciler, kendi iş yerlerini açabiliyorlar.

Mesleki Eğitim Merkezi mezunlarının iş bulma oranı, Türkiye genelinde % 90 dolayında olup istihdamın artırılması ve işsizliğin önlenmesi açısından bu okulların varlığı büyük önem arz etmektedir.

Ortaokul mezunu olan herkes yaş sınırı olmaksızın Mesleki Eğitim Merkezleri’ne kayıt yaptırabiliyor.

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Kahramanmaraş’ta Haftada 1 Gün Okula Giderek Diploma Sahibi Olma Imkanı
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