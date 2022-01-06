Kahramanmaraş’ta haftada 1 gün okula giderek diploma sahibi olma imkanı

Ayrıca bu öğrenciler, eğitim boyunca aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. 9, 10, ve 11.sınıfta asgarî ücretin üçte biri (2022 yılı için 1.276 TL) kadar, 12.sınıfta ise asgarî ücretin yarısı (2022 yılı için 2.125 TL) kadar devlet desteği alıyorlar. Bununla birlikte eğitim yılı boyunca sigortaları devlet tarafından ödeniyor.

İlimiz genelindeki 58 meslek lisesi bünyesinde açılan Mesleki Eğitim Merkezleri’ne yıl boyunca kayıt yapılabilmektedir.

MEZUNİYET SONRASI İŞ YERİ AÇMA İMKÂNI

Sanayi sektörünün ve diğer sektördeki esnafların ihtiyacı olan çıraklar, ustaların ellerinde yetişiyor, ücretlerini ise devlet karşılıyor. Bu liselerden mezun olan öğrenciler, kendi iş yerlerini açabiliyorlar.

Mesleki Eğitim Merkezi mezunlarının iş bulma oranı, Türkiye genelinde % 90 dolayında olup istihdamın artırılması ve işsizliğin önlenmesi açısından bu okulların varlığı büyük önem arz etmektedir.

Ortaokul mezunu olan herkes yaş sınırı olmaksızın Mesleki Eğitim Merkezleri’ne kayıt yaptırabiliyor.