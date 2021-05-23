Kahramanmaraş’ta hasta taksi hizmeti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışmalarına sağladığı desteklerle pandemiye geçit vermiyor. Salgınla mücadele kapsamında hızlanan filyasyon çalışmalarına 32 araç ve 33 personel ile destek veren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da sosyal belediyecilik uygulamalarını sürdürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen araçlarla hayata geçirilen Hasta Taksi hizmeti ile bir yılı aşkın süredir Covid-19 hastalarının ulaşım ihtiyacı ücretsiz karşılanıyor. Sağlık kuruluşları ve ikametleri arasında ulaşım sorunu yaşayan ya da seyri sırasında yüksek bulaş riski öngörülen hastaların nakillerini sağlayan araçlar, her kullanımdan sonra detaylı bir sterilizasyondan geçiriliyor. Pandemiyle mücadele kapsamında Kahramankart ve HES Kodu eşleştirmesi tedbirini destekleyici nitelikte olan “Hasta Taksi” uygulaması ile toplu taşıma sırasında yaşanılabilecek bulaş riski de asgari seviyelere indiriliyor.