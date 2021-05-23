banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü...
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş'ten Bayram Mesajı
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı...
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online...

Kahramanmaraş’ta hasta taksi hizmeti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Hasta Taksi uygulamasıyla pandemiyle mücadeleye katkı sağlıyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden uygulamayla vatandaşların ulaşım ihtiyacı ücretsiz karşılanıyor.

Kahramanmaraş’ta hasta taksi hizmeti

Kahramanmaraş’ta hasta taksi hizmeti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Hasta Taksi uygulamasıyla pandemiyle mücadeleye katkı sağlıyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden uygulamayla vatandaşların ulaşım ihtiyacı ücretsiz karşılanıyor.

23 Mayıs 2021 Pazar 15:49
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışmalarına sağladığı desteklerle pandemiye geçit vermiyor. Salgınla mücadele kapsamında hızlanan filyasyon çalışmalarına 32 araç ve 33 personel ile destek veren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da sosyal belediyecilik uygulamalarını sürdürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen araçlarla hayata geçirilen Hasta Taksi hizmeti ile bir yılı aşkın süredir Covid-19 hastalarının ulaşım ihtiyacı ücretsiz karşılanıyor. Sağlık kuruluşları ve ikametleri arasında ulaşım sorunu yaşayan ya da seyri sırasında yüksek bulaş riski öngörülen hastaların nakillerini sağlayan araçlar, her kullanımdan sonra detaylı bir sterilizasyondan geçiriliyor. Pandemiyle mücadele kapsamında Kahramankart ve HES Kodu eşleştirmesi tedbirini destekleyici nitelikte olan “Hasta Taksi” uygulaması ile toplu taşıma sırasında yaşanılabilecek bulaş riski de asgari seviyelere indiriliyor.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Hasta Taksi Hizmeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir Afşin Arterlerini Yeniliyor
Büyükşehir Afşin Arterlerini Yeniliyor
Göksun’da hastane yolu yenilendi
Göksun’da hastane yolu yenilendi
Kahramanmaraş’ta deprem
Kahramanmaraş’ta deprem
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 15
İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi - 15
Kahramanmaraş’taki kanlıbüvet kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
Kahramanmaraş’taki kanlıbüvet kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber