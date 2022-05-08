Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Başkan Mahçiçek; Annelerimizin kıymetini bilmeli, başımızın tacı yapmalıyız
Başkan Mahçiçek; Annelerimizin kıymetini bilmeli,...
Başkan Mahçiçek, Hıdırellez, bolluk ve berekete vesile olsun
Başkan Mahçiçek, Hıdırellez, bolluk ve...
Başkan Okay’dan Anneler Günü mesajı
Başkan Okay’dan Anneler Günü mesajı
MİYABB’tan bayram mesajı
MİYABB’tan bayram mesajı

Kahramanmaraş’ta Havayı Kirleten Termik Santrale Para Cezası Verildi

Kahramanmaraş'ta hava kirliliğine neden olan termik santrale 394 bin 548 lira para cezası kesildi.

Kahramanmaraş’ta Havayı Kirleten Termik Santrale Para Cezası Verildi

Kahramanmaraş’ta Havayı Kirleten Termik Santrale Para Cezası Verildi

Kahramanmaraş'ta hava kirliliğine neden olan termik santrale 394 bin 548 lira para cezası kesildi.

08 Mayıs 2022 Pazar 17:03
banner459

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada, Afşin ilçesi kırsal Çoğulhan Mahallesi'nde faaliyet gösteren termik santralin yoğun şekilde hava kirliliğine neden olduğu paylaşımı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, işletmenin 1 numaralı ünitesinde arıza meydana geldiğini ve söz konusu ünitenin devreden çıkarılmasına kadar geçen sürede hava kirliliğine neden olunduğunu tespit eden ekipler, işletmeye 394 bin 548 lira idari para cezası uyguladı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Havayı Kirleten Termik Santrale Para Cezası Verildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Partili Kılıç Anneler gününü kutladı!
İYİ Partili Kılıç Anneler gününü kutladı!
Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinleri anneler günü'nü kutladı
Kahramanmaraş'ta huzurevi sakinleri anneler günü'nü kutladı
KMESOB Başkanı Kuybu güven tazeledi
KMESOB Başkanı Kuybu güven tazeledi
Sanko’lu Akademisyenler, Üniversite Adaylarına Sınav Stratejilerini Anlatacak
Sanko’lu Akademisyenler, Üniversite Adaylarına Sınav Stratejilerini Anlatacak
SANKO’dan hemşirelik haftası açıklaması!
SANKO’dan hemşirelik haftası açıklaması!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber