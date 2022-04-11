Kahramanmaraş’ta hayvan üreticilerine arpa desteği

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin arpa dağıtım programına katılan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, çitçiye ve hayvan üreticisine verilen desteğe dikkat çekti.

Toplamda son iki yılda 21 bin ton arpanın hayvan üreticisine ulaştırıldığını ifade eden Güvenç, piyasanın yarı fiyatına verilen bu desteğin üreticiye can suyu olduğunu aktardı.

Dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye’yi de etkilediğini ifade eden Güvenç, bu krizin vatandaşa, üreticiye ve çiftçiye en az şekilde yansıması adına devletin üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisinde konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Güvenç, şunları dile getirdi: “Bugün toprak mahsulleri ofisinde çiftçilerimize devlet destekli bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilen arpa dağıtım törenindeyiz. Kahramanmaraş’ın kıymetli çiftçileri buradalar. Dünya da büyük bir ekonomik kriz var. Ekonomik kriz, doğal gazdan petrole, petrolden yağa kadar bütün ürünlere etki ediyor. Maalesef beklenmeyen yükselişler var. Bu ortamda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım Bakanlığımız hem arıcılarımızı hem çiftçilerimizi hem de hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı destekliyor. Ben buran büyük bir gururla söylüyorum. Son iki yılda toplamda 21 bin ton arpa hayvan üreticilerine teslim edildi. Piyasada 5 bin 600 civarında olan arpayı 2 bin 535 TL gibi bir fiyatla dağıtılıyor. Ben bereketli olmasını diliyorum. Gönül istiyor ki daha fazlasını alalım. Bunun için de Ankara’da gerekli çalışmaları yapıyoruz. Buradan döndüğümüzde sayın bakanımıza çiftçilerimizin teşekkürlerini ileteceğiz. Yeni dönem için de bizi desteklemesini ve bize pozitif ayrımcılık yapmasını talep edeceğiz. İnşallah bundan sonra da bu gibi desteklerin artarak devam etmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kahramanmaraş’ın tüm çiftçilerine ve hayvan üreticilerine de teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimi ayrıca selamlıyorum.”

Güvenç’in konuşmasının ardından hayvan üreticileri söz alarak desteklerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Arpa konusunda piyasanın çok yüksek olduğunu dile getiren çiftçiler, devletin piyasanın yarı fiyatına kendilerine arpa temin ettiğini söyledi.