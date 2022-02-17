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Kahramanmaraş’ta hekim tutuksuz yargılanacak

Kahramanmaraş’ta cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulan Tabipler Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş’ta hekim tutuksuz yargılanacak

Kahramanmaraş’ta hekim tutuksuz yargılanacak

Kahramanmaraş’ta cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konulan Tabipler Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

17 Şubat 2022 Perşembe 18:27
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Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı aynı zamanda aile hekimi olan Dr. Lütfi Tiyekli hakkında, 16 yaşındaki hasta yakınına taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Dr. Lütfi Tiyekli, küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçundan Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanmış ve cezaevine konulmuştu.

Dr. Lütfi Tiyekli, avukatının ceza kararının kesinleşmesi ve müvekkilinin kaçma ihtimalinin olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

1. Ağır Ceza Mahkemesince 3 yıl kamu görevinden men edilen Lütfi Tiyekli’in tahliyesine karar verdi.

Son Güncelleme: 17.02.2022 18:40
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Kahramanmaraş’ta Hekim Tutuksuz Yargılanacak
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