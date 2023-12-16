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Kahramanmaraş’ta hekimlerden insanlık için "sessiz yürüyüş"

Türkiye genelinde hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı tepki göstermek amacıyla "Sessiz Yürüyüş" düzenledi.

Kahramanmaraş’ta hekimlerden insanlık için "sessiz yürüyüş"

Kahramanmaraş’ta hekimlerden insanlık için "sessiz yürüyüş"

Türkiye genelinde hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı tepki göstermek amacıyla "Sessiz Yürüyüş" düzenledi.

16 Aralık 2023 Cumartesi 15:17

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde düzenlenen toplantıda Dr. Fatih Mehmet Kaplan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıların insanlık dışı boyutlara ulaştığına dikkat çekildi.

Saldırılar sonucunda binlerce sivil, kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği, sağlık çalışanlarının hedef alındığı ve hastanelerin bombalandığı belirten Kaplan, “Gazze'deki sağlık tesislerine yönelik 212 saldırının gerçekleştiği vurgulanırken, 283 sağlık çalışanının hayatını kaybetti” dedi.

İsrail'in tutukladığı doktorlar ve bombaladığı hastanelerle ilgili bilgilerinde paylaşıldığı açıklamada, Hekimler ve sağlık çalışanları olarak, İsrail'in bu saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlı oldukları belirtildi.

Sessiz Yürüyüş, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Sivas, Kocaeli, Sakarya, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, Afyonkarahisar, Kütahya, Siirt, Balıkesir, Malatya, Kayseri, Rize, Erzurum, Çorum, Van, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Erzincan, Yozgat, Bayburt, Düzce, Uşak, Adana, Zonguldak, Adıyaman, Trabzon, Elazığ, Denizli, Bolu, Mardin ve Samsun olmak üzere 37 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Hekimler ve sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'na seslenerek, hastanelerde İsrail'e destek veren ilaç ve tıbbi malzeme firmalarının ürünlerinin kullanılmamasını ve İsrail'e destek veren hiçbir gıda ürününün satışının kabul edilmemesi gerektiğini belirttiler.

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri ve NATO gibi uluslararası kuruluşlara da seslenen hekimler ve sağlık çalışanları, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu zulme karşı koymak için daha fazla gecikilmemesi gerektiğini vurguladılar.

Hekimler ve sağlık çalışanları, tüm dünyadaki hekimler, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, Sessiz Yürüyüş kervanında yer alarak zulme karşı durmak adına ses olmaya davet ediyorlar.

Kanıksamayacaklarını, normalleştirmeyeceklerini ve sindirilmeyeceklerini belirten hekimler ve sağlık çalışanları, sabırla ve azimle zulme karşı duracaklarını ifade ettiler.

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Kahramanmaraş’ta Hekimlerden Insanlık Için Sessiz Yürüyüş
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