Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni...
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl mesajı
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl...
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat etkinlikleri açıklandı
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat...

Kahramanmaraş’ta her mahalleye halı saha ve pota

Şehirde spor faaliyetlerinin artırılmasına yönelik önemli bir müjde veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahraman şehrimizde herkes spor yapabilsin diye halı saha ve potasız mahallemiz kalmayacak. 46 halı saha ve 100 basket potası şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ta her mahalleye halı saha ve pota

Kahramanmaraş’ta her mahalleye halı saha ve pota

Şehirde spor faaliyetlerinin artırılmasına yönelik önemli bir müjde veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahraman şehrimizde herkes spor yapabilsin diye halı saha ve potasız mahallemiz kalmayacak. 46 halı saha ve 100 basket potası şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 09:36
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehirde spor faaliyetlerinin artırılmasına yönelik önemli bir müjdeyi paylaştı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Kahramanmaraş’a toplamda 46 sentetik saha ve 100 basket potası kazandırılacak. Kentin ihtiyaç tespit edilen her ilçe ve mahallesinde yapılacak çalışma kısa süre içinde başlayacak.

Başkan Güngör çalışmayla ilgili detayları, “Valimiz, Milletvekillerimiz, il başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızın katılımıyla Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’mız ile protokol imzaladık. Kahraman şehrimizde herkes spor yapabilsin diye halı saha ve potasız mahallemiz kalmayacak. Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik’e teşekkür ederiz. 46 halı saha ve 100 basket potası şehrimize hayırlı uğurlu olsun” cümleleriyle açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Her Mahalleye Halı Saha Ve Pota
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta belediye tüp yardımında bulunacak!
Kahramanmaraş’ta belediye tüp yardımında bulunacak!
Büyükşehir’den 38 bin hazırlık öğrencisine deneme sınavı
Büyükşehir’den 38 bin hazırlık öğrencisine deneme sınavı
Kahramanmaraş’ta gözetmensiz sınav uygulaması
Kahramanmaraş’ta gözetmensiz sınav uygulaması
Başkan Güngör Kavlaklı’da muhtarlarla buluştu
Başkan Güngör Kavlaklı’da muhtarlarla buluştu
Akedaş e-devlette yerini aldı!
Akedaş e-devlette yerini aldı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber