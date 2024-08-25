Kahramanmaraş’ta heyelan nedeniyle yol kapandı!

Akşam saatlerinde bastıran sağanak yağışın olumsuz etkisini en aza indirmek için onlarca araç ve personelle şehir merkezinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın kırsal mahallelerinden Sarıgüzel ve Hacıbudak’taheyelandan dolayı kapanan yollara da anında müdahale etti.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yoğun bir şekilde yürütülen çalışmalarla, kapanan yolların kısa süre içerisinde açılarak yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sağanak yağışın getirdiği olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü belirtildi.