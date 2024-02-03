Kahramanmaraş’ta hibrit otobüs dönemi başlıyor!

Başkan Güngör, “Programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.

Şehirde toplu taşıma standardını artırmak, ulaşımı konforlu hale getirmek ve özel gereksinimli bireyler için toplu taşımayı daha erişilebilir yapmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna 10 yenihibrit otobüs kazandırıyor. Maliyeti tamamen Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarından karşılanan yeni hibrit otobüsler, 4 Şubat Pazar günü saat 15.00’da Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek teslim töreniyle hizmete başlayacak. Son teknolojiyle donatılmış, çevre dostu ve özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun hibrit otobüslerle toplu taşıma standardı daha da üst seviyeye çıkarılacak.

Standardı Yüksek, Konforlu, Çevre Dostu 10 Yeni Hibrit Otobüs

Araç filosuna kazandırılan yeni hibrit otobüslerin Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir içi toplu taşımayı daha konforlu hale getirmek, ulaşımda standardı artırmak ve toplu taşımayı özel gereksinimli hemşehrilerimiz için daha erişilebilir yapmak için yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu noktada toplu taşıma filomuzu yeniliyor ve daha konforlu hale getiriyoruz. Maliyetini tamamen öz kaynaklarımızdan karşıladığımız 10 hibrit otobüsü de 4 Şubat Pazar günü gerçekleştireceğimiz teslim töreniyle hizmete alacağız. Yeni otobüslerimiz son derece konforlu, standardı yüksek ve çevre dostu. Araç filomuza kazandırdığımız 10 yeni hibrit otobüsle şehir içi toplu taşıma standardımız daha da artacak. Saat 15.00’da Büyükşehir Belediyemizin yanında düzenleyeceğimiz teslim programına tüm hemşehrilerimiz davetlidir” cümlelerini kaydetti.