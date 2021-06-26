Kahramanmaraş’ta içme suyunda bakteri çıktı

İçilemez raporu verilen çeşmenin etrafına güvenlik şeridi çekilerek kullanıma kapatıldı.

Pınar suyunun mevcut durumu ile içme amaçlı kullanılamayacağının belirtildiği raporun ardından, karışım noktası bulunarak sorunun giderilmesi için çalışma başlatılması bekleniyor.

Koliform bakteriler gıda ve suların sıhhi durumunu gösteren göstergeç bakterilerdir. Tanım olarak çubuksu, Gram-negatif olup 35-37 °C'de laktoz fermante ederek asit ve gaz üretirler. Koliformlar sıcak kanlı hayvanların dışkılarında bolca bulunurlar, ama sulak ortamlarda, toprakta ve bitkilerde de bulunurlar. Çoğu zaman kloliformalar kendileri hastalığa neden olmazlar ama kolay kültürlenirler, ve varlıkları dışkı kaynaklı zararlı patojenlerin de mevcut olabileceğine işaret eder. Dışkıya ait (fekal) patojenlere bakteriler, virüsler, protozoalar ve parazitler dahildir.