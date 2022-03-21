Kahramanmaraş’ta İhtiyar Kedi Garfi Miniklerle Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri, birbirinden eğlenceli ve öğretici programlarla hız kesmeden devam ediyor. Tiyatro gösterisinden konsere, söyleşiden konferansa kadar pek çok programın düzenlendiği Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ‘İhtiyar Kedi Garfi’ adlı çocuk oyunu miniklerle buluştu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro gösterisine çocuklar ve ebeveynler yoğun ilgi gösterdi. Yaşlılara hürmet ve saygı, hayvan hakları gibi pek çok değerimizi sahne dili ile miniklere anlatarak hem eğlendiren hem de öğreten tiyatro gösterisi ebeveynlerin de beğenisini kazandı.

Tiyatrolara Yoğun İlgi

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında birbirinden eğlenceli ve öğretici pek çok programı vatandaşlarımızla buluşturmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda, ‘İhtiyar Kedi Garfi’ adlı çocuk oyunu minik izleyicilerimiz ile buluştu. Miniklerin ve ebeveynlerinin etkinliklerimize göstermiş olduğu ilgi bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Programlarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.