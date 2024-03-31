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Kahramanmaraş’ta ilçeler şaşırtıyor!

Kahramanmaraş’ta ilçelerde sandıklar açıldıkça ilginç sonuçlar çıkıyor.

Kahramanmaraş’ta ilçeler şaşırtıyor!

Kahramanmaraş’ta ilçeler şaşırtıyor!

Kahramanmaraş’ta ilçelerde sandıklar açıldıkça ilginç sonuçlar çıkıyor.

31 Mart 2024 Pazar 21:45

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığında AK Parti adayı Fırat Görgel’in önde olduğu görüldü.

İlçelerde ise büyük sürpriz sonuçlar yaşanacağa benziyor.

Ak Parti Onikişubat, Afşin ve Andırın’da seçimi önde götürüyor.

ELBİSTAN, PAZARCIK, NURHAK, EKİNÖZÜ’NDE CHP SÜRPRİZİ

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde CHP adayları seçimi önde götürüyor.

DULKADİROĞLU, GÖKSUN VE TÜRKOĞLU’NDA YENİDEN REFAH

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu, Göksun ve Türkoğlu ilçelerinde Yeniden Refah partisinin Belediye başkan adayları büyük farkla seçim yarışında önde gidiyor.

ÇAĞLAYANCERİT BIÇAK SIRTI GİDİYOR

Çağlayancerit’te İYİ Parti önde giderken MHP ve İYİ Parti arasında büyük bir yarış var.

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Kahramanmaraş’ta Ilçeler şaşırtıyor!
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