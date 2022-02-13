Kahramanmaraş’ta ilçelere 18 temizlik personeli alınacak!

İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre, Kahramanmaraş Göksun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı geçici olarak 6 temizlik görevlisi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Göksun ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
En az ilköğretim mezunu olmak
Hasta ve yaşlı bakımı elemanı olarak çalışacak personelin en az B sınıfı ehliyete sahip olması
Erkek elemanın askerliğini yapmış olması veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olması
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Dilekçe
Sağlık raporu
Adli sicil kaydı
Kimlik fotokopisi
Engelli ve yaşlı bakım sertifikasına sahip olmak
NURHAK’TA 12 PERSONEL ALINACAK!
Ayrıca Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde ise SYDV bünyesinde 12 temizlik personeli alınacağı bildirildi.
Alımlarda KPSS şartı aranmayacak.
Son Başvuru Tarihi ise 14.02.2022.