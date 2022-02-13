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Kahramanmaraş’ta ilçelere 18 temizlik personeli alınacak!

Kahramanmaraş Göksun SYDV, geçici olarak 6 temizlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 18 Şubat 2022.

Kahramanmaraş’ta ilçelere 18 temizlik personeli alınacak!

Kahramanmaraş’ta ilçelere 18 temizlik personeli alınacak!

Kahramanmaraş Göksun SYDV, geçici olarak 6 temizlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 18 Şubat 2022.

13 Şubat 2022 Pazar 10:45
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İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre, Kahramanmaraş Göksun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı geçici olarak 6 temizlik görevlisi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Göksun ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

Hasta ve yaşlı bakımı elemanı olarak çalışacak personelin en az B sınıfı ehliyete sahip olması

Erkek elemanın askerliğini yapmış olması veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Dilekçe

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Kimlik fotokopisi

Engelli ve yaşlı bakım sertifikasına sahip olmak

NURHAK’TA 12 PERSONEL ALINACAK!

Ayrıca Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde ise SYDV bünyesinde 12 temizlik personeli alınacağı bildirildi.

Alımlarda KPSS şartı aranmayacak.

Son Başvuru Tarihi ise 14.02.2022.

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