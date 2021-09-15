Kahramanmaraş’ta ilköğretim haftası kutlandı

Çelenk sunumu ile başlayan etkinlik Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekilleri Sefer Aycan ve İmran Kılıç’ın katılımı ile Dulkadiroğlu İlkokulunda hazırlanan program eşliğinde kutlandı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenin ardından Dulkadiroğlu İlkokulu’nda devam eden programa Kahramanmaraş Valisi ve Kahramanmaraş Milletvekillerimizin yanı sıra İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 2.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Vekili Ali Arif Yenipınar, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Enver Gökşen, Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Harun Kurt, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ile velilerimiz katıldı.

Programın açılış konuşmasını Dulkadiroğlu İlkokulu Müdürü Selim Kumak yaptı.

Ardından bir konuşma gerçekleştiren Kahramanmaraş Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Covid-19 salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Yeni bir eğitim ve öğretim dönemine başladığımız bu anlamlı haftada, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerimizin, büyük bir fedakârlık ve azimle hizmet veren öğretmenlerimizin ilköğretim haftalarını yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve müreffeh milletler arasında yer alabilmek için birinci şartın ‘eğitim’ olduğunun altını çizen Valimiz Ömer Faruk Coşkun, “Bu anlamda en büyük gayemiz ise hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, evrensel değerlerin yanında millî ve manevî değerlerine sahip çıkan, sorgulayan nesiller yetiştirebilmektir.” dedi.

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, sözlerini şöyle noktaladı: “Bilindiği üzere salgın tehlikesi henüz tam anlamıyla geçmiş değil. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının yüz yüze devam etmesi, tedbirlere sıkı sıkıya uymamıza bağlı. Lütfen sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına hassasiyet gösterelim, tedbiri elden bırakmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ülkemize milletimize, eğitimcilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize dolayısıyla tüm kıymetli Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, başarılarla dolu, sağlıklı bir eğitim yılı olmasını temenni ediyorum.”

İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman ise yaklaşık bir buçuk yıldan bu yana devam eden koronavirüs salgını nedeni ile okullarımızda yüz yüze eğitime dönem dönem ara vererek eğitimleri uzaktan vermek zorunda kaldıklarını belirterek, “Bakanlığımız bu süreçte eğitim ve öğretimdeki olumsuzlukları en aza indirgemek için öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğinde bulundu, ayrıca televizyon yayıncılığı aracılığı ile tüm kademelerde EBA TV yayınları gerçekleştirdi. Bunun yanında bu zorlu süreçte hem öğretmenlerimiz, hem velilerimiz hem de öğrencilerimiz büyük fedakârlıklar sergiledi. Ümidimiz, koronavirüs salgınına karşı toplumca daha tedbirli davranarak 2021-2022 eğitim ve öğretim yılımızı yüz yüze sürdürmektir. Bu süreçte velilerimizin okullarımız ve öğretmenlerimizle daima iş birliği içerisinde olarak bizlere destek vereceklerine inanıyorum.” diye konuştu.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sağlıklı bir şekilde başlaması ve yüz yüze devam etmesi adına okullarımız ve diğer kurumlarımızda salgını önlemek için yapılması gereken bütün hazırlıkların tamamlandığını kaydeden İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman, “Yeni eğitim ve öğretim yılına başlarken geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerimizin ve büyük fedakârlıklarla yurdun her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimizin heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaştığımı belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.

Müdürümüz Yusuf Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı: “Sizlere Hz. Ali’nin şu sözlerini hatırlatmak istiyorum: ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.’ Gerçekten de eğitim ve öğretim, insan hayatı için en değerli olgudur; çağdaş toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsurlarından biridir. Amacımız bilgi aktarmak değil, bilgiye ulaşmanın yollarını araştırabilen, bulabilen, bilgiyi paylaşabilen, teknolojiyi üretebilen ve insanlığın yararına kullanabilen dinamik, özgüvenli bir nesil yetiştirmek olmalıdır. Temel davamız ‘iyi insan’ yetiştirmektir. İyi insanlar, güzel insanlar, karşımızda duran şu minik yavrularımız arasından çıkacaktır. Bizler, ülkemizin geleceği ve geleceğimizin güvencesi olan sevgili öğrencilerimize cân-ı gönülden inanıyoruz. Bu duygularla İlköğretim Haftamızı kutlar, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize, velilerimize ve tüm milletimize hayırlı olmasını dilerim.”

“ ‘Al bayrağın dalgalandığı her yer vatanımdır.’ diyerek göreve giden, sadece çocuklara bir şeyler öğretme çabasında olan Aybüke öğretmeni ve tüm şehit öğretmenleri saygıyla anıyoruz.” diyerek sözlerine başlayan Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sefer Aycan, yüz yüze eğitim uygulamasını ne pahasına olursa olsun sürdürmek gerektiğini ifade etti. Herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade eden Milletvekilimiz Sefer Aycan, “Tüm öğretmenlerimiz ve velilerimizin de duyarlı olması lazım. Eğer bu salgın sırasında bir yer açık kalacaksa mutlaka okulların açık kalmasını sağlamak çok önemli. Dünya rekabet içerisinde, insanlar birbirleriyle rekabet içerisinde. Bu rekabet ortamında okullarımızdan bir gün bile geri kalmak, çok ciddi maliyetlere sebep olmakta. Onun için mutlaka eğitimi sürdürmek, daha kaliteli bir eğitim uygulamasıyla daha kaliteli bir gelecek, daha kaliteli bir ülke ve daha kaliteli bir nesil yetiştirmemiz lazım. Bunun için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor.” diyerek sözlerine son verdi.

Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç ise, “Sözlerimin başında gerek eğitim şehitlerimize gerekse de 2 gün önce en sonuncusunu defnettiğimiz şehidimiz Ramazan Demir kardeşimize ve onunla beraber şehit olan diğer şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.” diyerek sözlerine başladı.

Amaçlarının çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm insanımızın sağlıklı, eğitimli, donanımlı olmaları ve geleceğe bu şekilde yürümelerinin sağlanması olduğunu ifade eden Milletvekilimiz İmran Kılıç, “İnsanın mükemmeliyeti eğitim iledir. ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ ayeti, her zaman olduğu gibi günümüzde de yolumuzu aydınlatmaktadır.” dedi.

“Her şeyden bir şey bil; bir şeyden her şey bil!” sözünü hatırlatan Milletvekilimiz İmran Kılıç, “Yani genel kültürün ve bu genel kültür içerisinde uzmanlığın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor; bu nedenle eğitimin küçük yaşta başlaması çok önemli.” diye konuştu.

İlimiz genelinde fizikî anlamda 600’ü aşkın okulumuzun büyük onarımdan geçtiğini ve neredeyse yeniden yapıldığını belirten Milletvekilimiz İmran Kılıç, “Şu anda onlarca okulumuzun inşası devam ediyor; amacımız, tekli eğitime geçebilmektir. Tekli eğitime geçebilmek için fizikî ortamlarımızı yeterli hale getirmemiz gerekiyor.” dedi.

Milletvekilimiz İmran Kılıç, sözlerine şöyle son verdi: “Kültürümüzde ‘Ya öğretmen ol, ya öğrenci ol, ya bunları dinleyen ol, ya bunları seven ol, beşincisi olma; helak olursun’ denmiştir. Halkımız, milletimiz, hepimiz bunun bilincindeyiz. Bunun bilincinde olmamız, bunun bilincinde kalmamız gerekir diyor, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.”

Konuşmaların ardından Dulkadiroğlu İlkokulumuz tarafından hazırlanan etkinlikler gerçekleştirildi. Ardından Valimiz Ömer Faruk Coşkun ile birlikte okulumuzun sınıfları gezilerek öğretmen ve öğrencilerimizle sohbetler gerçekleştirildi.