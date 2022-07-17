Kahramanmaraş’ta iş dünyasının duayen ismi vefat etti!

Muğla'nın Datça ilçesinde katıldığı tekne turunda kalp krizi geçiren eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Mehmet Balduk hayatını kaybetti.
Tatil için geldiği ilçede tekne turuna katılan iş insanı Balduk (66), Knidos mevkisinde bulundukları sırada aniden fenalaştı.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Balduk, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Balduk'un cenazesi, Datça Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bir dönem Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkalığıda yapan Mehmet Balduk Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanıydı.
Balduk, Kahramanmaraş’ta sanayinin gelişmesinde önemli katkılar sunmuştu.