Kahramanmaraş’ta işçiler maaş eylemi başlattı!

Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde çalışan taşeron işçiler, maaşlarını alamadıkları için santral önünde eylem yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç işçilerin başlattığı eylemle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Öztunç paylaşımda, “Afşin Elbistan A Termik santralinde taşeron işçiler maaşlarını alamadıkları için eylem yapıyorlar. Hem havamızı kirletiyorlar hem de işçilerimizin alın terinin karşılığını vermiyorlar. Elbet bitecek bu harami düzen, az kaldı.” ifadelerini kullandı.