Kahramanmaraş’ta işçilerin emeğini ve hakkını savunan dernek

Trabzon Bulvarı üzerindeki derneğin Kurucu Genel Başkanı Sultan Ünal, derneğin kuruluş amacı ve işlevi hakkında; “Derneğimiz 2022 yılı Şubat ayında kurulumunu tamamlamış olup, işçi arkadaşlarımızın iş hayatından kaynaklanan problemlerinin çözümünü, yine iş hayatlarındaki haklarının korunmasını, dertlerine ortak olarak maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasını, yine benzer şekilde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım toplayarak ihtiyaç sahibi işçi arkadaşlarımızın ailelerine dağıtılmasını amaçlamaktayız.

Bu doğrultuda gerek sosyal medya aracılığıyla, gerek medya ve basın aracılığıyla bildirimler, seminerler, oturumlar yapılarak daha da bilinçlenmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. İşçi kardeşlerimiz bilindiği üzere işlerine son verilmesi durumunda hak aramada konusunda hem işten çıkınca ekonomik olarak zor durumda bulunmaları, hem yargılama masraflarının çok olması nedeniyle haklarının neler olduğunu uzman hukukçu kadromuzdan öğrenebilecekler ve bunun için her hangi bir ücret ödemeyeceklerdir.

Özellikle hakların öğrenilmesi, takibi ve alınması sırasında ilk masrafların iş bitiminde faizsiz iade edilmek kaydıyla derneğimiz tarafından karşılanması işçilerin işten ayrılırken yaşadıkları ekonomik zorluklarda onlara destek olmak amaçlanmıştır. Bu imkânlarımızdan faydalanmak için sadece derneğimize üye olmak yeterlidir. Hiçbir işçi kardeşimizden başkaca bir talebimiz olmayacaktır.” ifadesini kullandı.

BİZ DERNEK OLARAK ŞU FAALİYETLERDE BULUNMAYI PLANLIYORUZ:

Başkan Ünal tüzükte yer alan faaliyetlerle ilgili olarak da; “1. Üyelerimizin iş sözleşmelerinin devam ettiği durumlarda iş ve işyeriyle ilgili sorunlarında yardımcı olmak, bu konuda gerek işverenlerle, gerek siyasilerle gerekse bürokratlarla görüşerek bu sorunların çözümünü sağlamayı,

2. Üyelerimizin iş sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda hak ve alacakları konusunda ücretsiz bilgilendirme yapmayı,

5. Üye işçilerin yaşam standartlarını daha da iyileştirmek için yasaya uygun istenilen talepleri yerine getirmeyi planlıyoruz. Hatta bu doğrultuda önümüzdeki ay Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı sayın Vedat Bilgin beyefendi ile görüşmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.

İLERLEYEN ZAMANLARDA İL VE İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ VERİLECEK

Başkan Ünal son olarak şunları söyledi; “Faaliyet olarak şu anda genel merkez olarak Kahramanmaraş ilinde kurulduk ancak ilerleyen zamanlarda tüm Türkiye’de temsilcilikler ve şubeler açmak istiyoruz ve bu konuda da çalışmalara başladık. Şu an için yaklaşık 20 ille irtibata geçtik. Yakın ve kısa zamanda bu hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyoruz.”

SULTAN ÜNAL KİMDİR?

Sultan Ünal, 2013 2019 yılları arasında kamu Taşeron İşçileri Birliği Derneği Genel Başkanlığı yapmış 2019 yerel seçimlerde Çağlayancerit ilçesinde belediye başkan aday adaylığı yapmış, Kamu Yönetiminde yüksek lisans yapmış 3 çocuk annesi.

Kendini işçilerin hakları hukukları konusuna adamış, emek ve ekmek mücadelesinde en önde koşmuş bir arkadaşınız. Şimdi de İşçi Haklarını Koruma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni kurdu.

Yine işçilerin işleri ile ilgili işyerleri ile ilgili sıkıntıların da sorunların da onlara önderlik etmek onların her daim yanında yer almak onların haklarını hukuklarını mümkün olduğunca korumak adına yeni bir yola çıktı.

İşçilerin iş yerinde yaşadığı sorunlar iş akitlerinin feshi durumunda uzman hukukçu kadrolarıyla hukuk danışmanlığı vermek ve işçiler ve hukuki anlamda yol göstermek yardımcı olmak adına kurulan derneğin başkanlığını yürütmektedir.(Maraskimlik)