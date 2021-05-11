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Kahramanmaraş’ta İsrail protestosu

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da protesto edildi.

Kahramanmaraş’ta İsrail protestosu

Kahramanmaraş’ta İsrail protestosu

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da protesto edildi.

11 Mayıs 2021 Salı 20:20
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Ulu Cami Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Kahrolsun İsrail", sloganı atarak tekbir getirdi.

Memur-sen Kahramanmaraş şubesi organizasyonu ile İHH ve Anadolu Gençlik Derneği Kahramanmaraş şubeleri tarafından ulu cami meydanında saldırıları kınayan bir basın açıklaması düzenlendi.

Memur-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Abdül Aziz Aydın burada yaptığı açıklamada saldırıları kınayarak bu tür bir vahşetin kabul edilemeyeceğine dikkat çekti.

Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak katil İsrail’in her zaman karşısında olduklarını belirtti.

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