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Kahramanmaraş’ta itfaiye 12 bin 504 olaya müdahale!

Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiyesi; 2023 yılında yangın, kurtarma, boğulma ve trafik kazası gibi 12 bin 504 olaya müdahale etti.

Kahramanmaraş’ta itfaiye 12 bin 504 olaya müdahale!

Kahramanmaraş’ta itfaiye 12 bin 504 olaya müdahale!

Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiyesi; 2023 yılında yangın, kurtarma, boğulma ve trafik kazası gibi 12 bin 504 olaya müdahale etti.

02 Ocak 2024 Salı 14:34

Şehir genelinde meydana gelen afet ve acil durumlarda daima vatandaşın yanında olan, hızlı ve etkin müdahalesiyle meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2023 yılında da yangından trafik kazasına, boğulma vakasından kurtarmaya binlerce olaya anında müdahale ederek olası can ve mal kaybının önüne geçti.

6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketinde kendisi de depremzede olan itfaiye ekipleri, anında tüm araç ve ekipmanlarıyla sahaya koşarak arama kurtarma, yangına müdahale ve her türlü itfai olaylara müdahalede bulunarak vatandaşın yanında yer aldı. Profesyonel kadrosu, modern araç ve ekipmanlarıylaitfai olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahalede bulunan Büyükşehir İtfaiyesi, takdir toplamaya devam ediyor.

12 Bin 504 Olaya Müdahale

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yıl içerisinde 23 istasyon, 412 personel ve 78 araçla; yangın, kurtarma, boğulma, trafik kazası ve diğer itfai olaylar olmak üzere toplam 12 bin 504 olaya müdahalede bulundu. Büyükşehir İtfaiyesi, yıl içerisinde paydaş kurumlarla iş birliğiyle yapılan gerçeği aratmayan tatbikatlarla da kadrosunu her geçen gün daha da güçlendirdi. Vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve müdahale hızını artırmak için yıl içerisinde şehir merkezi ve ilçelerde kamu kurumları ile geçici konaklama merkezlerini ziyaret eden ekipler, meydana gelebilecek olası yangınların önüne geçme, yangına müdahale, söndürme ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardı.

“2024 Yılında da Vatandaşlarımızın Yanındayız”

İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “412 personel ve 78 araçla, 2023 yılı içerisinde; 7 bin 130 yangın, 2 bin 619 kurtarma, 12 boğulma, 513 trafik kazası ve 2 bin 230 diğer itfaiye olaylara destek olmak üzere toplam 12 bin 504 olaya hızlı ve etkin bir şekilde müdahalede bulunarak meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının önüne geçtik. Profesyonel kadromuz, modern araç ve ekipmanlarımızla 2024 yılında da her türlü afet ve acil durumda vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş’ta Itfaiye 12 Bin 504 Olaya Müdahale!
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