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Kahramanmaraş’ta Kadın Korosu, Fuarda Kulakların Pasını Sildi

Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda Açık Sahne Sanat Akademisi Kadın Korosu sahne aldı. Koro, seslendirdiği eserlerle kulakların pasını silerken, müzikseverler de hep bir ağızdan koroya eşlik ederek geceye renk kattı.

Kahramanmaraş’ta Kadın Korosu, Fuarda Kulakların Pasını Sildi

Kahramanmaraş’ta Kadın Korosu, Fuarda Kulakların Pasını Sildi

Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda Açık Sahne Sanat Akademisi Kadın Korosu sahne aldı. Koro, seslendirdiği eserlerle kulakların pasını silerken, müzikseverler de hep bir ağızdan koroya eşlik ederek geceye renk kattı.

30 Ağustos 2024 Cuma 22:17

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda son 2 güne girerken vatandaşların fuara ilgisi hala ilk günkü gibi devam ediyor. 7’den 70’e yüzbinlerce vatandaşın ziyaret ettiği fuarın 21’inci gününde müzik ziyafeti yaşandı.

Etkinlik takvimi kapsamında, Açık Sahne Sanat Akademisi Kadın Korosu, KAFUM Fuar Alanında sahne aldı. Müzikseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği gecede kadın korosu, Ezgi Tekgül ve Hasan Oğuz Canlı şefliğinde; Kızılcıklar Oldu Mu, Sevda Ateşten Bir Gömlek, Ela Gözlü Nazlı Yarim, Burçak Tarlası, Sarı Gelin, Kesik Çayır ve Çay Elinden Öteye gibi birbirinden değeri eserleri dinleyiciler için seslendirdi. Müzikseverler de hep bir ağızdan koroya eşlik ederek geceye renk kattı. Kadın korosu, seslendirdiği eserlerle kulakların pasını silerken katılımcılar etkinlikten çok memnun kaldığını belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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