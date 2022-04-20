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Kahramanmaraş’ta kadınlar için fitness eğitimi başladı!

Büyükşehir Belediyesi, şehirde sağlıklı yaşam için sporu teşvik etmek adına kadınlara yönelik Osman Sayın Spor Salonu’nda uzman eğitmenler tarafından hafta içi her gün seanslar halinde fitness, aerobik ve pilates eğitimleri düzenliyor. Başvurular Osman Sayın Spor Salonu’ndan yapılıyor.

Kahramanmaraş’ta kadınlar için fitness eğitimi başladı!

Kahramanmaraş’ta kadınlar için fitness eğitimi başladı!

Büyükşehir Belediyesi, şehirde sağlıklı yaşam için sporu teşvik etmek adına kadınlara yönelik Osman Sayın Spor Salonu’nda uzman eğitmenler tarafından hafta içi her gün seanslar halinde fitness, aerobik ve pilates eğitimleri düzenliyor. Başvurular Osman Sayın Spor Salonu’ndan yapılıyor.

20 Nisan 2022 Çarşamba 14:54
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, şehirde sağlıklı yaşam için sporu teşvik etmek adına çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, kadınlar için fitness, aerobik ve pilates eğitimleri düzenliyor. Osman Sayın Spor Salonu’nda uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimler sayesinde kadınlara sporla içi içe, sağlıklı bir yaşamın kapısı aralanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta içi her gün 18’er kişilik seanslar halinde düzenlenen spor faaliyetlerinden yararlanmak isteyen 18 – 55 yaş arası kadınlar Osman Sayın Spor Salonu’ndan başvuru yapabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Eğitimler hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen kadın vatandaşlarımız 0344 235 25 14 numaralı hat üzerinden yetkililerle irtibata geçebilir” ifadelerine yer verildi.

18 – 55 Yaş Arası

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde vatandaşlarımızı spora yönlendirmek için çeşitli çalışmalar hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, Osman Sayın Spor Salonu’nda alanında uzman eğitmenler tarafından geniş, ferah ve modern spor salonumuzda kadınlar için fitness, aerobik ve pilates eğitimleri düzenliyoruz. 18 – 55 yaş arası kadın vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen eğitimlerin aylık ücreti 70 TL’dir” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 20.04.2022 19:05
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Kahramanmaraş’ta Kadınlar Için Fitness Eğitimi Başladı!
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