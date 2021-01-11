Kahramanmaraş’ta kadınlara ‘it’ diyen okul müdürü için CHP harekete geçti!

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesi’ndeki bir yatılı okulda görevli bir okul müdürünün kadınlara hakaret içerikli sosyal medya paylaşımını Meclis gündemine taşıdı.

CHP Milletvekili Av. Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Salih Orçan isimli şahsın, Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü iken, kendisini arayan eski bir öğrencisi ile arasında geçen diyaloğu anlatan, “Bir gün eski bir öğrencim beni aradı. Hocam ben evlenmeye karar verdim. Çalışan bir bayan mı alayım yoksa çalışmayan bir bayanla mı evleneyim dedi. Ben de fark etmez sonuçta bir it alacaksın. Sen iyisi paralı it al dedim.” tweeti attığını ifade etti.

"KADINLAR ADINA O ŞAHIS HAKKINDA GEREĞİNİN YAPILMASINI BEKLEMEKTEYİZ"

Gelen çok yoğun tepkiler üzerine Müdür Salih Orçan’ın tweetini sildiğini ve bir köy okuluna öğretmen olarak atandığını belirten Av. Sevda Erdan Kılıç, şunları kaydetti:

“Müdür köy okuluna atanınca bizler gibi bütün Maraşlılar ve Andırınlılar da kadınlara yönelik çok ağır ifadede bulunan bu kişinin, bu ifadesinden dolayı cezalandırıldığını ve bir daha yönetici yapılmayacağını düşündü. Ancak bu şahıs, 3 ay sonra adeta ödüllendirilerek Andırın İlçesi’nin en gözde okulu olan Atatürk Ortaokulu’na müdür yardımcısı olarak atanıyor. Bu şahsı koruyan kurum veya kurumlar ile kişi ya da kişiler, muhtemelen üç ay içerisinde bu olayın unutulacağını düşünmüş olmalılar ki sadece üç aylık beklemenin ardından onu tekrar yönetici yapıyorlar. Ama bir kadın, bir anne ve bir insan olarak benim ve bütün toplumun; o şahsın kadınlara yönelik bu çok ağır ifadeyi kullanmasını unutacağımızı düşünerek yanıldılar. O ifadeyi kabul edebilmemiz mümkün değildir.

Andırın Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün o şahsı müdür yardımcısı yapmak yerine, hakkında başlattığı idari soruşturma kapsamında hemen açığa alması gerekmektedir. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim müdürlüğünün bunu yapmaması durumunda, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nın gereğini yapmasını bütün kadınlar adına beklemekteyiz. Birileri sessizce bu işin üzerini kapatacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar; o şahıs hakkında gereken yapılana kadar bu işin takipçisi olacağız.”

NASIL ÖRNEK OLABİLECEK?

“Buradan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sesleniyorum” diyen CHP Milletvekili Av. Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Selçuk, siz bakan olmanın yanı sıra, hatta ondan daha öncelikli olarak eğitimcisiniz. Bu nedenle eğitim camiasının sorunlarını iyi bildiğinizi düşünüyoruz. Eğitim camiasının en öncelikli konularından birisi, nitelikli ve kaliteli, öğrencilerine örnek olabilecek öğretmenlerin sayıca fazla olmasıdır. Bu sayı ne kadar fazla olursa ülke eğitimimiz de o kadar başarılı olur. Sayın Bakan; evlenmek isteyen eski öğrencisinin görüşünü sorduğu bir öğretmenin ona cevap verirken, kadınları bu derece aşağılamasına, küçük düşürmesine, hor görmesine ne diyeceksiniz? Başarılı olduğunu düşündüğünüz için müdür yaptığınız ‘bu derece kirli zihniyetteki’ bir şahıs acaba öğrencilerine, eğitim camiasına ne gibi bir katkı verebilmektedir, nasıl öğrencilerine örnek olabilecektir? İnşallah örnek de olmaz. Bu zihniyetle kız ve erkek öğrenciler arasındaki eşitliği nasıl sağlayacaktır?

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin temellerinin atılması gereken okullarda kadını insan olarak dahi görmeyen bir öğretmenin varlığı öğrencilere yapılmış en büyük kötülüktür. Dışarıda on binlerce pırıl pırıl öğretmen kardeşimiz atama beklerken, öğrencilerimizin kötü zihniyetli Salih Orçan’dan öğreneceği hiçbir bilgiye ihtiyacı yoktur. Çok yoğun tepki gelince görevden alıyorsunuz ama üç ay sonra tekrar gözde bir okula yönetici yapıyorsunuz. Neden? Acaba Maraş’ta, Andırın’da o şahsı birileri mi korumaktadır?”

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, eğitimin, “ahbap-çavuş” ilişkisiyle yürütülemeyecek kadar hassas bir konu olduğuna işaret ederek, kaliteli meslek, kaliteli hizmet ve kaliteli ürüne ulaşmanın yolunun kaliteli eğitimden geçtiğini vurguladı.