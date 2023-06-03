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Kahramanmaraş’ta kamu personelleri için yeni düzenleme!

Kahramanmaraş’ta kamu personellerinin çalışma şekline ilişkin yeni düzenleme yapıldı.

Kahramanmaraş’ta kamu personelleri için yeni düzenleme!

Kahramanmaraş’ta kamu personelleri için yeni düzenleme!

Kahramanmaraş’ta kamu personellerinin çalışma şekline ilişkin yeni düzenleme yapıldı.

03 Haziran 2023 Cumartesi 12:11

Kahramanmaraş Valiliğince yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi;

“06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle Olağanüstü Hal ilan edilen
illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere
idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma
usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar, afetten etkilenme durumlarına
göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetleri aksatılmaması kaydıyla il valilerince
değerlendirileceği Cumhurbaşkanlığının 2023/5 sayılı Genelgesi ile belirtilmiştir.

Bu kapsamda; İlgi (a) yazımız ile Kolluk Kuvvetleri, Sağlık Hizmetleri, AFAD,
Belediyeler ve 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerini yürüten personel ile kanuni izinler hariç;
hamileler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, engelliler, bakmakla yükümlü
olduğu engelli çocuğu bulunan kamu personeli, ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılan
personelin idari izinleri 05.06.2023 tarihi itibariyle sonlandırılmış olup, kamu kurum ve
kuruluşlarının fiziki şartları ile personelin barınma ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
idari izinli sayılacakların veya uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma
usullerine tabi tutulacak olan personelin ilde kurum amirleri ve ilçelerde kaymakamlarca
belirlenmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.”

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Kahramanmaraş’ta Kamu Personelleri Için Yeni Düzenleme!
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