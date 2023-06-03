Kahramanmaraş’ta kamu personelleri için yeni düzenleme!

Kahramanmaraş Valiliğince yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi;

“06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle Olağanüstü Hal ilan edilen

illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere

idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma

usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar, afetten etkilenme durumlarına

göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetleri aksatılmaması kaydıyla il valilerince

değerlendirileceği Cumhurbaşkanlığının 2023/5 sayılı Genelgesi ile belirtilmiştir.

Bu kapsamda; İlgi (a) yazımız ile Kolluk Kuvvetleri, Sağlık Hizmetleri, AFAD,

Belediyeler ve 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerini yürüten personel ile kanuni izinler hariç;

hamileler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, engelliler, bakmakla yükümlü

olduğu engelli çocuğu bulunan kamu personeli, ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılan

personelin idari izinleri 05.06.2023 tarihi itibariyle sonlandırılmış olup, kamu kurum ve

kuruluşlarının fiziki şartları ile personelin barınma ihtiyaçları göz önünde bulundurularak

idari izinli sayılacakların veya uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma

usullerine tabi tutulacak olan personelin ilde kurum amirleri ve ilçelerde kaymakamlarca

belirlenmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.”