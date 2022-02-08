Kahramanmaraş’ta kamuya 12 işçi alınacak!

Mülakat yapılmayacak olup başvurular vakıf mütevelli heyetince değerlendirilecektir.

Kahramanmaraş SYDV Personel Alımı Başvuru Tarihleri

Başvuru işlemlerinin 8 - 14 Şubat 2022 tarihleri arasında tamamlanması gerekmektedir.

Kahramanmaraş İş İlanları Nurhak SYDV Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Başvurular NURHAK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adresine şahsen yapılacaktır.

NURHAK SYDV Kahramanmaraş Personel Alımı Başvuru Şartları

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Geriatri ya da engelli ve yaşlı bakım sertifikasına sahip olmak,

Nurhak ilçe sınırlarında en az altı aydır ikamet ediyor olmak.