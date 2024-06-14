Kahramanmaraş’ta Kapıçam’a ücretsiz seferler başlıyor!

Kurban Bayramı boyunca şehir merkezinin yanı sıra Afşin, Elbistan ve Göksun’da vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,ahirete irtihal eden yakınlarını kabirleri başında ziyaret etmek isteyen vatandaşların Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ulaşımını sağlamak için de toplu taşıma seferleri düzenleyecek.

Bu kapsamda son durağı Necip Fazıl Şehir Hastanesi olan 8 – 18 – 29 – 30 – 40 – 34/B ve 30/C numaralı hatların güzergâhlarıKapıçam Şehir Mezarlığı’na kadar uzatıldı. Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olarak Kapıçam Şehir Mezarlığı’na ulaşım sağlayacak otobüslerin güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleriinternet adresindenve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.