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Kahramanmaraş’ta kar yağışı rekoru kırıldı

Kahramanmaraş’ta 18 Ocak Salı gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, son 20 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı.

Kahramanmaraş’ta kar yağışı rekoru kırıldı

Kahramanmaraş’ta kar yağışı rekoru kırıldı

Kahramanmaraş’ta 18 Ocak Salı gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, son 20 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 14:20
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Ortalama 55 cm’nin üzerinde gerçekleşen yağışla Büyükşehir Belediyesi ekipleri aralıksız mücadele etti. Şehir merkezindeki tüm ana arter ve kavşaklar açık tutuldu.

Kahramanmaraş’ta 18 Ocak Salı günü etkisini gösteren ve hafta boyunca devam edecek kar yağışlarına karşılık Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları devam ediyor. En son 2003 yılında merkezde 38 cm olarak ölçülen en yüksek kar yağışı, 19 Ocak 2022 itibariyle ortalama 55 cm’ye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Sorumluluk alanımızda herhangi bir aksamanın yaşanmaması için kar küreme, tuzlama ve buzlanma önleyici uygulamalarımız devam ediyor. Trafikte herhangi bir sorunun yaşanmaması için vatandaşlarımızın araçlarında kış lastiklerini kullanmaları büyük önem arz ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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Kahramanmaraş’ta Kar Yağışı Rekoru Kırıldı
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