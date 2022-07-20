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Kahramanmaraş’ta karabuğday hasat etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş’ta, 20 dekar alana ekilen Karabuğday için hasat etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta karabuğday hasat etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş’ta karabuğday hasat etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş’ta, 20 dekar alana ekilen Karabuğday için hasat etkinliği düzenlendi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:00
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Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca uygulanan Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi doğrultusunda Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Karaşanlı Karabuğday Projesi kapsamında 2022 yılı üretim sezonunda 20 dekar alanda Onikişubat İlçesine bağlı Kapukaya, Kaynar ve Avşar mahallelerinde deneme alanları tesis edilmiş olup, üretimi gerçekleştirilen Karabuğday'da Hasat Etkinliği düzenlendi.

Avşar Mahallesinde gerçekleştirilen etkinliğe Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü, Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Salih İnan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İbrahim Kargı, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Vekili Muhammet Korlaelçi, Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Kırbaş, Dulkadiroğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Talip Korkmaz, Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konu uzmanı personellerinden Dr. Ahmet Güneş, Kahramanmaraş Çölyak Derneği Başkanı Nesrin Yaş, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Programa ev sahipliği yapan Karabuğday üreticisi Feramuz Çiftçi, Kahramanmaraş Çölyak Derneği Başkanı Nesrin Yaş, projede işbirliği yapılan Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden konu uzmanı personel Dr. Ahmet Güneş, Karabuğday üreticileri ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir konuşmalarını yaparak proje hakkında memnuniyetlerini dile getirdiler. Konuşmalar ve hasadın ardından Konya İlinde Karabuğday üretimi gerçekleştiren Bulvar Tarım firması tarafından hazırlanan Karabuğdaylı kek ve ekmek ikramları ile program sona erdi.

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Kahramanmaraş’ta Karabuğday Hasat Etkinliği Düzenlendi
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