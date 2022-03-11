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Kahramanmaraş’ta karla mücadele çalışması!

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri beklenen yağış öncesi ana arterlerde konumlandı. Kar yağışının yoğun olduğu yüksek rakımlı bölgelerde ise yol açma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş’ta karla mücadele çalışması!

Kahramanmaraş’ta karla mücadele çalışması!

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri beklenen yağış öncesi ana arterlerde konumlandı. Kar yağışının yoğun olduğu yüksek rakımlı bölgelerde ise yol açma çalışmaları sürüyor.

11 Mart 2022 Cuma 14:50
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ve şehrin yüksek kesimlerinde tekrardan etkisini gösteren kar yağışına karşı teyakkuza geçti. Ekipler, kar yağışının devam ettiği bölgelerde kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürürken, şehir genelinde beklenen kar yağışı öncesi ana arterlerde, bulvarlarda ve kavşaklarda konumlandı. Bölgenin gözde kış turizm merkezlerinden olan Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayan arterde kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarını sürdürüyor. Ayrıca Nurhak ve Göksun’da da yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde etkisini gösteren kış şartlarına karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekipler Teyakkuz Halinde

Büyükşehir Belediyesi’nden kış şartlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir merkezimizin yüksek kesimlerinde ve ilçelerimizde tekrar etkisini gösteren kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şehir merkezimizde de tekrardan etkisini artırması beklenen olası kar yağışına karşı tüm araç ve personelimiz ana arter, bulvar, cadde ve sokaklarda konumlandı. Yaya ve araç trafiğinde oluşabilecek her hangi bir aksamaya mahal vermemek için mesai mefhumu dinlemeksizin çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş’ta Karla Mücadele çalışması!
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