Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor...
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke...
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı

Kahramanmaraş’ta karla mücadele çalışması!

Kentin yüksek rakımlı ve kırsal bölgelerinde şiddetini artıran kar yağışına karşı Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 210 araç ve 250 personel hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş’ta karla mücadele çalışması!

Kahramanmaraş’ta karla mücadele çalışması!

Kentin yüksek rakımlı ve kırsal bölgelerinde şiddetini artıran kar yağışına karşı Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 210 araç ve 250 personel hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor.

19 Aralık 2021 Pazar 15:44
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Şehrin muhtelif yerlerine konuşlanan 210 araç ve 250 personel, arterlerin ulaşıma açık tutulması için yoğun mesai gerçekleştiriyor. Son olarak, Dulkadiroğlu’nun Kılağlı ve Budaklı mahalleleri ile Yedikuyular ve Bertiz mevkii arterlerinde çok sayıda ekip ve iş makinesi temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. İl ve ilçe merkezlerinde ise Trafik Kontrol Merkezi’ndeki kameralar aracılığıyla an be an takip edilen arterlerde, herhangi bir olumsuzluğa karşı 7/24 tetikte bekleniyor.

Sürücülere Önemli Uyarı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden sürücülere yönelik yapılan uyarıda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sağlanan verilere göre şehrimizde devam edecek şiddetli yağışlara karşı, sürücülerimizin kış lastiği kullanımı önem arz etmektedir. Özellikle kırsal alanlarda seyahat eden sürücülerimiz, kar yağışı ya da don gibi faktörlere karşı zincir tedbiriyle olumsuzlukların önüne geçebilir. Sorumluluk bölgemiz içinde tüm arterler ulaşıma açık olup, vatandaşlarımızın güvenli seyahati için tüm araç ve ekiplerimizle çalışmalarımızı 7/24 sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Karla Mücadele çalışması!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’a beklenen kar geldi
Kahramanmaraş’a beklenen kar geldi
Kahramanmaraş’ta kumar operasyonu
Kahramanmaraş’ta kumar operasyonu
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Yenikent Yapı Kooperatifinden Daire Satışı
Yenikent Yapı Kooperatifinden Daire Satışı
Ksü’de Gerçekleştirilen Etkinlik Farklı Kültürleri Aynı Sergide Buluşturdu
Ksü’de Gerçekleştirilen Etkinlik Farklı Kültürleri Aynı Sergide Buluşturdu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber