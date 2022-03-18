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Kahramanmaraş’ta karla mücadele devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, şehrin kuzey ilçeleri olan Afşin, Elbistan ve Ekinözü’nde kış şartlarıyla mücadele kapsamında kar küreme ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş’ta karla mücadele devam ediyor

Kahramanmaraş’ta karla mücadele devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, şehrin kuzey ilçeleri olan Afşin, Elbistan ve Ekinözü’nde kış şartlarıyla mücadele kapsamında kar küreme ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

18 Mart 2022 Cuma 18:01
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzey ilçeleri olarak adlandırılan Afşin, Elbistan ve Ekinözü’nde kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, ulaşımda yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için mahalle, mezra ve oba yollarında kar küreme ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 hattı üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırabilecekleri bildirildi.

Ekiplerimiz Gece Gündüz Demeden Sahada

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe merkezlerinde ve kırsal mahallerde tekrardan etkisini gösteren kış şartlarıyla mücadele kapsamında tüm araç ve personelimizle sahadayız. Bu kapsamda, kuzey ilçeleri olarak adlandırılan Afşin, Elbistan ve Ekinözü’nde ekiplerimiz mesai mefhumu dinlemeksizin gece gündüz kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerde vatandaşlarımızın ilçe merkezlerine ulaşmaları konusunda herhangi bir problem yaşamaması için arterlerimizi daima açık tutmaya gayret ediyoruz. Sorumluluk sahamızda ulaşıma kapalı yol kalmayana kadar çalışmalarımız kesintisiz olarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 18.03.2022 18:43
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Kahramanmaraş’ta Karla Mücadele Devam Ediyor
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