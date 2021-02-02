Kahramanmaraş’ta karla mücadele devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kar temizleme ve yol açma çalışmalarına il genelinde kar yağışı olan bölgelerde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler ve Fen İşleri Dairesi Başkanlıkları ekipleri 7/24 esasına göre kar temizleme çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler il genelinde kar yağışı olan Akifiye, Boylu, Büyüknacar, Çukurhisar, Elmalar, Kaleboynu, Kandıl, Kargaçayırı, Kazma Bağları, Kuzucak, Orhangazi, Tunalı ve Yeşilköy Mahallelerinde kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.