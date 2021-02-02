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Kahramanmaraş’ta karla mücadele devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde karla temizleme ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor.

Kahramanmaraş’ta karla mücadele devam ediyor

Kahramanmaraş’ta karla mücadele devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde karla temizleme ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor.

02 Şubat 2021 Salı 13:11
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kar temizleme ve yol açma çalışmalarına il genelinde kar yağışı olan bölgelerde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler ve Fen İşleri Dairesi Başkanlıkları ekipleri 7/24 esasına göre kar temizleme çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler il genelinde kar yağışı olan Akifiye, Boylu, Büyüknacar, Çukurhisar, Elmalar, Kaleboynu, Kandıl, Kargaçayırı, Kazma Bağları, Kuzucak, Orhangazi, Tunalı ve Yeşilköy Mahallelerinde kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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