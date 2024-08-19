Kahramanmaraş’ta kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Olay, Şazibey Mahallesi’nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Kafası bir yerden sıkışan kedinin feryatlarını duyan vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kediyi kurtarmak için çalışmalarını başlattı.

İtfaiye ekipleri, kediyi dikkatlice çıkararak sağ salim kurtardılar. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi için teşekkürlerini ilettiler. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş İtfaiyesi, hayvan dostu yaklaşımıyla dikkat çekerken, bu tür olaylara karşı her zaman hazır olduklarını vurguladı.