Kahramanmaraş’ta Kediye Şefkat Eli

Araç çarpması sonucu yaralanan kediye olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekibi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dün gece gelen ihbarla seferber olan ekipler, Karamanlı Mahallesi Fatmalıoğlu Dervişağa Caddesi üzerindeki yaralı kediye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Araç çarpması sonucu ayağı kırılan kediye veteriner hekim tarafından gerekli müdahaleler yapıldı ve bakım için Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bu hızlı müdahalesi için çevredeki vatandaşlardan da teşekkür geldi.