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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta kene mücadelesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kene olarak bilinen ve sağlık sorunu da oluşturabilen parazitlerle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta kene mücadelesi

Kahramanmaraş’ta kene mücadelesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kene olarak bilinen ve sağlık sorunu da oluşturabilen parazitlerle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 18:07
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte zararlılarla mücadele için harekete geçti. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki toplamda 110 personel ve 54 araç, havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren zararlı popülasyonunu kontrol altına alıyor. Ekipler son olarak park, bahçe ve mesire alanlarında bulunan ve kene adıyla tanınan parazitle mücadele için tarama ve imha uygulamaları gerçekleştirdi. Halk sağlığını ve hayvancılık sektörünü tehdit eden kan emici paraziti üreme alanlarında tespit eden ekipler, biyosidal ürünlerin kimyasal salınımını da engelleyecek çalışmalar yürütüyor. Devam eden ilaçlama çalışmalarıyla, kene ve türevi zararlıların yol açabileceği olası sağlık sorunlarının engellenmesi hedefleniyor.

Son Güncelleme: 29.04.2021 20:38
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