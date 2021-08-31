Kahramanmaraş’ta Kesintisiz Ulaşım Hamlesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçeleri oldu. İlçelerde toplamda 6 kırsal mahallenin merkeze ulaşımını teşkil eden güzergâhlar baştan uca yenileniyor. Elbistan’a bağlı Yalıntaş mahallesinde ekipler, oluşturulan 3,2 kilometrelik arterde kazı çalışmalarıyla zemin hazırlıklarını sürdürüyor. Yine aynı ilçenin Gökçek ve Akarca mahallesinin 3,5 kilometre uzunluğundaki grup yolunda ise asfaltlama çalışmalarında sona gelindi. Afşin ilçesinde ise İnci ve Türkçayırı mahallelerinin merkezi arterlere ulaşımını sağlayan 11 kilometrelik arterinde sathi asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Ekinözü’nün Kabaktepe Mahallesi’nde ise yağışlar sonucu deforme olan ve trafikte aksamalara sebebiyet veren 13,5 kilometrelik arter, lokal uygulamalarla tamamen yenileniyor.

Tüm Aksamalar Tespit Ediliyor

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Afşin İnci Mahalle Muhtarı Süleyman Kırık: “Bu yolumuz bizim köye giriş çıkış için kullandığımız tek yol. Burada bozulma meydana geldiğinde ilçemizde Büyükşehir Belediye’mize bağlı ekiplerle irtibata geçtik. Derhal incelemelerde bulundular. Hamdolsun şu an itibariyle bir sıkıntımız kalmadı. İlçemizde, bölgemizde daimi olarak ekiplerimize ulaşabiliyoruz. Bu güçlü teşkilatlanmadan ve hızlı yapılan çalışmalardan dolayı son derece memnunuz. Başta Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere tüm Büyükşehir Belediye’mize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.