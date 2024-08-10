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Kahramanmaraş’ta Kıraç rüzgârı esti

Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda Kıraç sahne aldı. KAFUM Fuar Alanında gerçekleştirilen konserde Kıraç, sevilen eserleri hemşehrileri için seslendirdi. Alanı tıklım tıklım dolduran müzikseverler de sevilen sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti.

Kahramanmaraş’ta Kıraç rüzgârı esti

Kahramanmaraş’ta Kıraç rüzgârı esti

Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda Kıraç sahne aldı. KAFUM Fuar Alanında gerçekleştirilen konserde Kıraç, sevilen eserleri hemşehrileri için seslendirdi. Alanı tıklım tıklım dolduran müzikseverler de sevilen sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti.

10 Ağustos 2024 Cumartesi 10:37

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlediği Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, açılış programının ardından Kıraç konseriyle devam etti. KAFUM Fuar Alanında düzenlenen konsere müzikseverler adeta akın etti. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde Rock müziğin sevilen ismi Kıraç; Zaman, Gidiyorum, Kan ve Gül, Ayşe, Gülpembe, Tamirci Çırağı, Kerkük Zindanı, Hasretinle Yandı Gönlüm, Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller, Yalan, Karakaş Gözlerin Elmas ve Çayır Çimen Geze Geze gibi birbirinden değerli eserlerihemşehrileri için seslendirdi. Dinleyiciler de telefon ışıkları ve alkışlarlaKıraç’a eşlik ederek geceye renk kattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sevilen sanatçı Kıraç’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

“Kahramanmaraşlı Büyük Felaketlerden Daha Güçlü Çıkmıştır”

Kahramanmaraş’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Kıraç, “Kahramanmaraş’a gelmek her zaman beni çok mutlu ediyor. Gelir gelmez kendi mahalleme uğradım. Şehrimiz depremden sonra toparlanmaya çalışıyor. Bu noktada ilerleme kat ettiğini de gördüm. Kahramanmaraşlı büyük felaketlerden her zaman daha güçlü çıkar. Umarım bu konserle biraz daha moralleniriz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 10.08.2024 11:21
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Kahramanmaraş’ta Kıraç Rüzgârı Esti
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