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Kahramanmaraş’ta Kırım Mahallesi’nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kırım Mahallesi'nde yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Kahramanmaraş’ta Kırım Mahallesi’nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Kahramanmaraş’ta Kırım Mahallesi’nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kırım Mahallesi'nde yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını başarıyla tamamladı.

05 Ağustos 2024 Pazartesi 11:43

Mahalle sakinlerinin konforu ve güvenliği için gerçekleştirilen bu proje ile yollar modern ve pürüzsüz bir görünüme kavuştu.

Çalışmalar boyunca mahalle sakinlerinin gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, "Kırım Mahallesi sakinlerine daha yaşanabilir ve güvenli bir çevre sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni asfaltlanan yollarımız, mahallemizin çehresini değiştirdi ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırdı. Sorumluluk alanımızda bulunan 105 mahallenin daha modern, daha güzel olması adına gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını bir bir çözüme kavuşturacağız" dedi.

Kırım Mahallesi sakinleri de belediyenin hızlı ve etkili çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, yeni yolların kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade ettiler.

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Kahramanmaraş’ta Kırım Mahallesi’nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
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