Kahramanmaraş’ta ‘kırmızı melekeler’ karakış demedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, yıl boyunca milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kent genelinde sosyal ve ekonomik destek sağlıyor. Kış mevsimiyle birlikte Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında Kahramanmaraş’ta 130 bin aileye ulaştı.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli olan ve kamuoyunda “Kırmızı Yelekliler” olarak bilinen 63 ASDEP çalışanı, her türlü hava şartlarında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Aile Sosyal Destek Programı kapsamında ülke genelinde 2021 yılında 589.000 haneye ulaşılırken, Kahramanmaraş’ta toplamda 130 bin haneye, 2021 yılında ise 50 bin 988 haneye destek sağladı.