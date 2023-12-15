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Kahramanmaraş’ta kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı!

Kahramanmaraş’ta üreticiye kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Kahramanmaraş’ta kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı!

Kahramanmaraş’ta kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı!

Kahramanmaraş’ta üreticiye kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

15 Aralık 2023 Cuma 16:39

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan "Kahramanmaraş İlinde Kırmızı Mercimek Üretiminin Arttırılması Projesi" doğrultusunda tohum dağıtımı programı gerçekleştirildi.

Onikişubat İlçesine bağlı Bulutoğlu Mahallesinde gerçekleştirilen programa İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, İl Müdür Yardımcısı Salih İnan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Vekili Hasan Küçükönder, Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mustafa Kırbaş, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Programda, %50'si Bakanlık tarafından finanse ve %50'si de çiftçi katkılı olmak üzere 99 bin kg Kırmızı Mercimek tohumluğu dağıtımı gerçekleştirildi.

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Kahramanmaraş’ta Kırmızı Mercimek Tohumu Dağıtıldı!
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